Турецкие специалисты привлечены к археологическим раскопкам в Карабахе
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Турецкие специалисты привлечены к археологическим раскопкам на освобожденных территориях, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

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