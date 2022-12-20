https://news.day.az/culture/1521250.html Турецкие специалисты привлечены к археологическим раскопкам в Карабахе - ФОТО
Турецкие специалисты привлечены к археологическим раскопкам в Карабахе - ФОТО
Турецкие специалисты привлечены к археологическим раскопкам на освобожденных территориях, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.
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