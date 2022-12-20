В Вене прошел вечер, посвященный 90-летию Эльмиры Аббасовой

В Азербайджанском культурном центре Вены прошел вечер, посвященный 90-летию видного музыковеда, педагога, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, профессора Эльмиры Аббасовой, сообщила Trend музыкальный руководитель Венской культурной организации Culture Meeting Point Фарах Таирова, передает Day.Az.

Мероприятие было организовано Венской культурной организацией Culture Meeting Point, Азербайджанским культурным центром и Азербайджанской академической организацией в Вене.

Вена - очень романтичный и атмосферный город, сохранивший богатейшее историческое наследие, поражающее шикарными дворцами, множеством достопримечательностей, архитектурными памятниками и шедеврами искусства. Город можно смело назвать культурной столицей Европы, настоящей столицей музыки и роскоши. Именно тут жили и творили такие выдающиеся композиторы, как Моцарт, Шуберт, Штраус и Бетховен, а еще многочисленные художники, благодаря которым город стал настоящим сокровищем. И представлять здесь азербайджанскую музыку имеет особое значение.

Выступившие на вечере заместитель директора Азербайджанского культурного центра Эльгюн Нифталы, руководитель Азербайджанской академической организации Кямал Акперов и музыкальный руководитель Венской культурной организации Culture Meeting Point, доктор философии искусства Фарах Таирова, пианистка, профессор Кямаля Ахмедова рассказали о жизни и творчестве Эльмиры Аббасовой, подчеркнув ее фундаментальные труды о творчестве основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, великого композитора Узеира Гаджибейли. Своей многогранной деятельностью Эльмира Аббасова внесла значительный вклад в национальную музыковедческую науку, образование и просветительство. Всесторонняя эрудиция, мастерское владением искусством слова, глубина аналитического мышления, панорамность видения музыкально-исторического развития - главные черты ее творческого облика и характерные приметы ее глубоких музыковедческих исследований. Выступления сопровождались слайд-шоу, подготовленным на основе богатого музейного материала.

Была выражена благодарность директору Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры Алле Байрамовой за предоставление ценных исторических сведений, а также музыковедам Нигяр Алиевой и Зюмрюд Дадашзаде за яркие телевизионные передачи на государственном канале АzTv о великом ученом.

Дочь Эльмиры Аббасовой - музыковед, доктор философии по философии, доцент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Камина Мамедова выразила признательность за организацию вечера в Вене.

Гостям были представлены документальный фильм об Эльмире Аббасовой "Жизнь, отданная искусству" и музыкальная программа из произведений азербайджанских, европейских и русских композиторов в исполнении студентки Консерватории имени Антона Брукнера в Линце, талантливой пианистки Аян Мамедли, а также учеников Венской музыкальной гимназии MGW и венской музыкальной школы Wiener Klassik.