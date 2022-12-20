В Баку представлен фильм о творчестве Фикрета Амирова

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялась презентация документально-художественного фильма "Фикрет Амиров", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, выступая на вечере, отметил, что Фикрет Амиров является одним из видных деятелей азербайджанской музыкальной культуры.

Было подчеркнуто, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 100-летнего юбилея Фикрета Амирова в стране проводится серия мероприятий, посвященных выдающемуся композитору. Министерством культуры был организован музыкальный фестиваль, посвященный юбилею Фикрета Амирова. В рамках фестиваля концертные программы и показы спектаклей прошли в Баку и Гяндже - городе, где родился композитор.

Анар Керимов добавил, что произведения Фикрета Амирова, и в частности балет "Тысяча и одна ночь", неоднократно были представлены в исполнении известных музыкальных коллективов в престижных залах разных стран мира. Произведения выдающегося композитора на протяжении долгих лет пропагандируют азербайджанскую музыкальную культуру. Музыка, созданная композитором в различных жанрах, всегда будет вызывать интерес, ее слушают и будут слушать как драгоценные жемчужины нашей музыкальной культуры.

Говоря о фильме, Анар Керимов отметил, что при создании картины режиссер, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев встречался с членами семьи композитора, которые поделились своими воспоминаниями.

Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан в своем выступлении отметил, что киноискусство является важным средством пропаганды, а также то, что в основе каждого развития стоит фактор культуры.

Было подчеркнуто, что Фикрет Амиров - один из деятелей, имеющий особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.