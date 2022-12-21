Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде на сцене Филармонии

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, сообщает Day.Az.

Гостями мероприятия, которое организовано в рамках цикла дневных концертов филармонии, стали профессорско-преподавательский состав и студенты Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Солистами концерта выступили виртуозные музыканты, известные пианисты - народный артист СССР Фархад Бадалбейли и народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде.

В программе были исполнены Концерт для двух фортепиано с оркестром С-dur И.С.Баха, Концерт для фортепиано с оркестром D-dur,op.21 №11 Й.Гайдна, Сюита для двух фортепиано с оркестром, op.17 №2 (II.Вальс, III.Романс, IV.Тарантелла) С.Рахманинова.

Приятным сюрпризом для слушателей стало исполнение Ре мажорного концерта Й.Гайдна народным артистом Азербайджана Мурадом Адыгезалзаде, где в качестве дирижера перед зрителями выступил выдающийся представитель азербайджанской фортепианной школы Фархад Бадалбейли.

Концертная программа была встречена публикой оглушительными аплодисментами. Отметим, что дневные концерты, проводимые Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, в основном предназначены для студентов.

Посещая их, студенты различных высших учебных заведений получают возможность более близко познакомиться с классической музыкой. Данные концерты играют большую роль в воспитании молодого поколения, формировании его мировоззрения, сохранении наших национальных ценностей.