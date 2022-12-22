https://news.day.az/culture/1521786.html Анар Керимов встретился с народным художником Омаром Эльдаровым
Анар Керимов встретился с народным художником Омаром Эльдаровым
Министр культуры Анар Керимов встретился с известным скульптором Азербайджана, народным художником, ректором Азербайджанской Академии Художеств Омаром Эльдаровым.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве Культуры.
Министр от имени коллектива Министерства культуры поздравил художника с 95-летним юбилеем, выразил глубокую благодарность за заслуги и неоценимый многолетний труд в пропаганде и развитии азербайджанской живописи и скульптуры и наградил его нагрудным знаком Шуша "270".
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