В Риме состоялся мастер-класс по мугаму и музыкальной культуре Азербайджана

В Культурном центре при посольстве Азербайджана в Италии был организован мастер-класс для итальянских любителей музыки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заслуженный артист, лауреат премии Президента тарист Сахиб Пашазаде подробно рассказал гостям о мугамном искусстве и музыкальной культуре Азербайджана. Было отмечено, что азербайджанский мугам в 2008 году был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в 2012 году в тот же список были включены азербайджанский тар и искусство исполнения на нем, а в 2017 году - процесс изготовления струнного музыкального инструмента кяманча и искусство исполнения на нем.

Затем тарист Сахиб Пашазаде, лауреат международных конкурсов, молодая ханенде Камиля Набиева и заслуженный артист, кяманчист Хайям Мамедов исполнили образцы азербайджанской национальной музыки. Азербайджанский мугам был с большим интересом встречен итальянскими меломанами.

Также лауреат международных конкурсов пианистка Саида Тагизаде и тарист Сахиб Пашазаде исполнили произведения азербайджанской и итальянской музыки.

Гости также ознакомились с образцами искусства, выставленными в экспозиционных залах Культурного центра и отражающими историю Азербайджана.