Новшество от Азербайджанского радио

В социальных сетях начали функционировать аккаунты Азербайджанского радио и Международного радио, входящих в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).

Как сообщили Day.Az в отделе связей с общественностью и социальных медиа ЗАО, теперь аудитория может слушать эти две радиостанции в Youtube, Facebook и Telegram.

Наряду с этим, на Азербайджанском радио начал функционировать проект "Qızıl fond" (Золотой фонд), который порадует слушателей ретро-песнями.

В "Золотом фонде" Международного радио хранятся мугамы, авторские песни, редкие отрывки из опер и постановок в исполнении видных мастеров искусства.

На сегодня в фонотеке радио хранятся записи более чем 100 тысяч музыкальных композиций и других жемчужин искусства.

Международное радио будет вещать на девяти языках. Слушатели имеют возможность послушать новости на азербайджанском, русском, турецком, арабском, талышском, курдском, лезгинском, персидском и армянском языках. Важные новости AzTV будут переведены на разные языки на Международном радио и доведены до более широкой аудитории.

На данный момент Азербайджанское радио транслируется на радиоволнах 105 FM.

Азербайджанское радио на YouTube: https://www.youtube.com/@az105fm/videos

Международное радио на YouTube https://www.youtube.com/@beynelxalqradio/videos