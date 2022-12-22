Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду

В рамках поэтического проекта "Poetry баттл с Ираной Гасымовой" прошел очередной вечер, посвященный философской лирике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend

Философская лирика - это стихотворения, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Они, как и всякая иная лирика, содержат в себе требование соблюдения всех литературных правил по написанию стихов (рифма, образность, олицетворение и т.д.) и присутствие скрытого смысла, помимо понятного основного.

"Цель философской поэзии - передача поэтического познания мира, объединения эмоционального и рационального начала, а основными художественными средствами выступают метафоры, символы, антитезы", - отметила автор проекта, поэт и режиссер Ирана Гасымова.

В поэтическом баттле приняли участие как известные, так и начинающие поэты, среди которых были Зарема Манафова, Саида Субхи, Азиза Лайм, Эльдар Джангирбеков, Наиля Габиб, Зиньят Амирова, Анара Ахундова, Ильмира Одинаева и Максуд Кязымов.

В состав жюри вошли - секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, лауреат международных конкурсов, поэт Сахиб Мамедов, глава департамента культурных программ Пространства cовременного искусства YARAT, поэтеccа и писательница Ульвия Ахундова, ведущая, актриса Нателла Керимова. Победителем конкурса были признана Саида Субхи.

Напомним, что темами первых двух вечеров были любовная и гражданская лирика.