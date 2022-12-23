В Баку проведена итоговая выставка детского художественного конкурса "Doğma Diyar - Azərbaycan"

В Центре искусств "Хатаи" в Баку проведена итоговая выставка республиканского детского художественного конкурса "Doğma Diyar - Azərbaycan" (Родной край - Азербайджан), сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Конкурс организован Азербайджанской государственной картинной галерей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке Министерства культуры, Министерства образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" и исполнительной власти Хатаинского района.

Мероприятие приурочено ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря. Цель конкурса - стимулирование интереса подрастающего поколения к искусству, формирование художественного мышления, вкуса и творческих идей у детей и подростков, их воспитание в патриотическом духе.

На конкурс были представлены работы, посвященные теме патриотизма, любви к Родине. Отметим, что на участие в выставке более 1500 детей, подростков и молодежи представили свыше 2000 работ. Около 800 работ были выбраны для экспозиции.

Экспонируемые работы выполнены в различных художественных жанрах - пейзаж, портрет, натюрморт. Юные художники отразили в работах свою любовь к Родине, передали ее историю, традиции, культуру. Произведения выделитесь яркостью, красочностью и хорошей техникой исполнения.

Авторам, чьи работы вошли в экспозицию, были вручены сертификаты, а самым активным учебным заведениям - благодарственные письма.

Также запланировано проведение коллективной выставки авторов 10 лучших работ, отобранных с экспозиции, и коллективную выставку воспитанников одного учебного заведения.