Скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана

На 74 году жизни скончался режиссер Ленкаранского государственного драматического театра, заслуженный деятель искусств Орудж Гурбанов, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт театра.

Орудж Гурбанов родился 24 июля 1949 года. Учился в Азербайджанском государственном институте искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) на факультете "Актер драмы и кино". 1979-1980 годах проходил обучение в Москве на Высших курсах режиссеров под руководством А. В. Эф­роса.

1974-1979 годах начал деятельность в качестве режиссера в Ленкаранского государственного драматического театра.

Был постановщиком множества театральных, радио и телевизионных спектаклей. В разные годы занимал должность главного режиссера в государственных театрах страны.

В 1994 году Орудж Гурбанов снял художественный фильм "Haray", посвященный Ходжалинской трагедии. В 2006 году удостоен награды "Qızıl Dərviş" в категории "Лучший режиссер".

Орудж Гурбанов также известен как литературовед, он автор романа, повестей, драматических произведений.

Allah rəhmət eləsin!