Азербайджанские ковры вызвали восхищение в Румынии

22 декабря в румынском городе Сибиу, в Музее современного искусства (входит в состав Национального музея Брукенталя), состоялась церемония открытия выставки "Азербайджанские ковры: обучение через искусство". Выставка посвящена 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией и 55-летию Азербайджанского национального музея ковра (АНМК).

Как передает Day.Az на вернисаже были представлены 15 безворсовых и ворсовых ковров конца XIX - начала ХХ века из коллекции АНМК, представляющие разные регионы ковроткачества Азербайджана. Среди экспонатов особый интерес представляют более поздние образцы всемирно известных карабахских "драконовых" ковров эпохи Сефевидов - это ворсовые ковры "Гасымушагы", "Малыбейли" и безворсовый - верни, а также ширванский ковер "Шамахы". Образ дракона очень распространен в искусстве тюркских народов. Согласно древним поверьям, дракон считался хранителем семьи. В коврах он в основном выступает в роли защитника пальметты - символа древа жизни.

На выставке также представлены фрагменты ковров для тактильного изучения (для слабовидящих), сотканные в различных техниках сотрудниками отдела традиционных технологий АНМК.

Посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре рассказал об истории и современном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Румынией, напомнив, что Румыния была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Подчеркнув важность соглашения, подписанного в рамках делового визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Румынию несколько дней назад, посол отметил, что Азербайджан внес важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Василе Соаре оценил открывшуюся выставку как важное событие с точки зрения популяризации богатого культурного наследия Азербайджана, известного прежде всего как нефтяная страна. Он подчеркнул, что первым мероприятием посольства Румынии в сфере культуры, начиная с момента его назначения послом, тоже был совместный проект с АНМК.

В своем выступлении директор АНМК Ширин Меликова отметила, что сотрудничество между АНМК и Национальным музеем Брукенталя, в коллекции которого хранятся очень ценные и редкие ковры XVI-XVII веков, будет продолжено. Она рассказала, что посетители выставки узнают об искусстве азербайджанского ковроткачества, его неотъемлемой роли в жизни и быту народа, техниках ковроткачества, а также семантике орнаментов, имеющих древнюю историю.

Временно исполняющий обязанности директора Национального музея Брукенталя Александру Константин Китуца, отметив важность выставки, подчеркнул, что ни в одном музее Румынии пока нет особых условий для людей с ограниченными возможностями: "Экспонирование на выставке ковров для тактильного восприятия, рассчитанных на людей с ограниченным зрением, размещение этикетажа шрифтом Брайля - все это стало для нас интересным опытом. В ближайшее время мы уделим особое внимание этому направлению в нашей деятельности".

На церемонии открытия также выступили второй секретарь посольства Азербайджана в Румынии Тебриз Гараев и руководитель Музея искусства Брукенталя Александру Сонодж. Они отметили важность подобных проектов, исключительность их роли в развитии двусторонних культурных связей между народами Азербайджана и Румынии.

Исполняющий обязанности директора Национального музея Брукенталя Александру Константин Китуца вручил Ширин Меликовой и Василе Соаре медали и дипломы по случаю 300-летия со дня рождения барона Самуэля фон Брукенталя, основателя Национального музея Брукенталя. Ширин Меликова подарила Национальному музею Брукенталя ковер "Зейвя", сотканный в отделе традиционных технологий АНМК.

Среди многочисленных гостей мероприятия были представители музеев, деятели искусства, а также проявившие особый интерес к выставке члены общества слабовидящих Румынии.

В рамках выставки для посетителей был проведен мастер-класс по ковроткачеству.

Выставка, организованная АНМК, Национальным музеем Брукенталя, Посольством Румынии в Азербайджане, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Сибиуским отделением Румынского общества слабовидящих, продлится до 31 января 2023 г.