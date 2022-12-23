Выставка «Бирюзовые сказки» порадовала бакинцев

На выставке "Бирюзовые сказки", открытие которой состоялось 21 декабря в QGallery ("Гыз Галасы"), представлены новые работы Фирузы Султан-заде. В основном, это иллюстрации к азербайджанским сказкам, а также бытовые жанровые сценки, пронизанные национальным колоритом. В экспозиции представлены 75 работ, это графика, акварель, масло и больше всего иллюстраций, выполненных цветными карандашами, в особой, свойственной автору технике рисунка.

Как сообщает Day.Az, организаторы отмечают, что декоративность, сказочные орнаменты и множество причудливых деталей - рисунки Фирузы Султан-заде создают отдельную сказочную реальность. Красочные, полные ярких образов и экспрессии иллюстрации Фирузы Султан-заде, сохраняя верность классической традиции живописи, наполнены жизнью, движением, динамикой.

"Я специально приурочила открытие выставки к 21 декабря, дню зимнего солнцестояния, когда самая длинная ночь в году постепенно уступает свои позиции, и дни вновь становятся длиннее, то есть тьма отступает, и мы идем к свету", - сказала автор. Так и мои сказочные иллюстрации все добрые светлые, в них добро побеждает зло, тьма отступает. Перед волшебными праздниками захотелось подарить ощущение детского радостного ожидания счастья. Мы специально назвали сказки бирюзовыми, это ведь волшебный камень, издревле бирюза считалась не просто красивым камнем, а сильным амулетом и оберегом. Камень счастья, любви и победы!" И на выставке можно увидеть картины с изображениями счастливых семейных праздников, встреч с любимыми, победы над врагами. Живое рисование художника делает повествование в рисунках увлекательным, эмоциональным и информативным.

В открытии мероприятия приняли участие представители иностранных посольств и международных организаций, общественные деятели, художники, любители и ценители изобразительного искусства.

Художественная галерея QGallery ("Гыз Галасы") приглашает жителей и гостей столицы посетить выставку "Бирюзовые сказки" Фирузы Султан-заде и насладиться завораживающими иллюстрациями, которые смогут вернуть вас в самое беззаботное и счастливое время, в ваше детство. Выставка продлится с 21 декабря по 27 декабря 2022 включительно.