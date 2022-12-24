Эстрадно-фольклорный ансамбль "Cəngi" отметил юбилей

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре отметили 30-летний юбилей эстрадно-фольклорного ансамбля "Cəngi" (Джанги), сообщили Day.Az в Главном управлении культуры города Баку.

Выступая на мероприятии, начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев отметил, что ансамбль "Cəngi" за 30-летний период деятельности прошел большой путь развития.

"Коллектив с успехом выступал как в Азербайджане, так и за рубежом. На мероприятии, посвященном 30-летию ансамбля, вниманию слушателей будут представлены народные песни, сочинения азербайджанских композиторов, джаз, основанный на традициях мугама", - сказал Ибрагим Алиев.

Ведущий вечера, известный знаток джаза, заслуженный работник культуры Рахиб Азери подчеркнул, что в 2002 году коллектив возглавил народный артист Мирджавад Джафаров.

"Мирджавад Джафаров, сохраняющий наследие Рафига Бабаева и остающийся приверженным заложенным им традициям, создал при ансамбле мугамное трио, танцевальный ансамбль в стиле фолк-модерн, джазовое трио, музыкальную группу в составе 15 человек", - сказал Азери.

В ходе концертной программы были исполнены композиции "Çahargah", "Bura Vətəndir", "Ətrin qalıb güllərdə", "Rəhm elə, ilahi", "Əziz şəhər", "Leyla", "Dağlar", "Məhəbbət çırağı", "Ya sənindir, ya mənim" и другие.

В состав ансамбля входят народный артист Мирджавад Джафаров (уд), заслуженные артисты Руслан Гусейнов (бас-гитара), Кямран Керимов (нагара), а также Мирджавид Джафаров (тар), Васиф Гусейн (фортепиано), Лютфияр Алиев (саксофон), Ниджат Байрамов (ударные), Рамин Гусейнов (аккордеон), Тарлан Мамедгусейнов (фортепиано), солисты - Рамиль Халафов, Гюльбениз Мамедова, Амина Кайкун и Махир Зейналов.

Отметим, что коллектив "Cəngi" действует с 1992 года. Группа виртуозно сочетает классический джаз с народными песнями и азербайджанскими национальными инструментами. Коллектив участвовал в фестивалях в США, Норвегии, Турции, Франции, Казахстане и других странах.