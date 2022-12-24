Большой соло-концерт Энвера Садыгова – душевная музыка, танцы и классика, дебют детей артиста

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся соло-концерт народного артиста, музыканта-виртуоза, исполнителя на гармони Энвера Садыгова, сообщает Day.Az.

За свою профессиональную карьеру музыканта Энвер Садыгов с большим успехом выступал в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Чехии, Австрии, Кипре, Марокко, Турции, России, Китае, США, Израиле, Норвегии, Греции, Латвии и т.д. в составе различных коллективов и в рамках значимых проектов. Нынешний вечер можно назвать первым большим соло-концертом артиста, который действительно стал праздником от души и для души!

На вечере Энвер Садыгов выступил в сопровождении инструментального ансамбля "Qaytağı", созданного в 2009 году и художественным руководителем которого он является. В яркой и насыщенной концертной программе в дуэте с Энвером Садыговым также выступили известный джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, преподаватель Berklee College of Music (США) Эмиль Афрасияб, пианистка, заслуженная артистка Наргиз Алиева, танцевальный ансамбль "Azərbaycan mirvarisi" под управлением заслуженной артистки Наили Мамедзаде, актеры Государственного театра пантомимы и солисты Государственной хоровой капеллы под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой.

Отметим, что впервые на большой сцене выступили дети артиста - студентка Венского университета музыки и исполнительского искусства Тамилла Садыгбейли, которая дирижировала камерным оркестром, и студент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджабейли, пианист Хидаят Садыгбейли. Как еще один удачный дебют можно отметить народного артиста Аббаса Багирова в качестве режиссера музыкальной программы. Ведущим вечера был известный радио- и телеведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

На вечере были представлены произведения великих композиторов Узеира Гаджибейли, Джахангира Джахангирова, Рауфа Гаджиева, Тофига Гулиева, Арифа Меликова, Вагифа Мустафазаде, ханенде Хана Шушинского, драматурга Джафара Джаббарлы, а также заслуженного деятеля искусств Рухангиз Гасымовой, народной артистки Айгюн Самедзаде и Севиль Рустамовой, зарубежных авторов Астора Пьяцоллы, Ришара Гальяно, Нино Рота, авторские композиции Эмиля Афрасияба и Энвера Садыгова, саундтреки из кинофильмов "Əhməd haradadır", "Sehirli xalat", "Крестный отец" в аранжировке артиста и т.д.

"Нужно заниматься творчеством, требующим полной самоотдачи. Творчество начинается, когда тебя захлестывают эмоции, порой даже стресс начинает стимулировать творческого человека на создание чего-то нового и интересного. Главное в этом деле - начать, а впоследствии всё само образуется. Мне доставляет удовольствие исполнять музыкальные произведения, когда они нравятся слушателю и мне самому", - говорит Энвер Садыгов.

Фото - Рамин Гасанов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az