В музее "Чайковский и Москва" прошел потрясающий вечер "Встреча друзей", посвященный 100-летию великого Фикрета Амирова

В музее "Чайковский и Москва" прошел потрясающий вечер, посвященный 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend

Фикрет Амиров - это поистине легендарное имя для всех любителей академической и этнической музыки, причем не только в родном Азербайджане, на просторах бывшего Советского Союза, но и в Европе, в странах Северной Америки. И в эти дни международного чествования Фикрета Мешади Джамиль оглу Амирова (1922 - 1984) в музее "Чайковский и Москва" состоялся необычный концерт-приношение "Встреча друзей", организованный Фондом поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств".

И место проведения концерта выбрано неслучайно: по свидетельству специалистов, стиль Фикрета Амирова по своей природе наиболее близок к романтизму, и в его мелодике ощущается преемственность с музыкой и Петра Чайковского, и Сергея Рахманинова. Мы не будем говорить в сложных терминах про "аркообразность" или "балладное обрамление", а просто погрузимся в атмосферу музыки удивительного азербайджанского автора, которому посвящен вечер.

Приветственное слово президента Фонда "Мост искусств" заслуженного артиста России, пианиста Виктора Ямпольского, и, как всегда, тонкие и точные его акценты, приглушенный свет. На сцене - Симфонический оркестр МГУ, исполняется вторая часть из "Низами", симфонии для струнного оркестра. Фикрет Амиров написал ее примерно в 25 лет, в 1964-м - вышла вторая, переработанная редакция. Во многом эта симфония стала для автора "путевкой в большой мир" - удивительная в своей символичности, экспрессии, образности, - она стала исполняться повсеместно. Снискала похвалу Дмитрия Шостаковича. Как точно отметил ведущий, - Фикрет Амиров всегда мечтал, "чтобы азербайджанская музыка зазвучала во всех уголках земного шара". Желание, как говорится, великая вещь, но добиться подобного удается немногим. И по концерту в музейном зале можно проследить эти удивительные биографические нити, столпы, фундаменты, которые позволили Фикрету Амирову вывести национальную музыку на совершенно иную орбиту. Ну, во-первых, его отец Мешади Джамиль Амиров еще в начале XX века нес азербайджанскую музыкальную традицию (будучи таристом и композитором) далеко за пределы своего края (получив, кстати, классическое образование в Стамбуле). Ханенде (исполнитель мугамов) Мешади Джамиль умер, когда Фикрету было только шесть, но, по признанию композитора, "музыка звучала внутри меня с раннего детства", иного пути, кроме как сочинительский, невозможно было представить. Сын подхватил миссию отца, но уже сочетая этническое начало с принципами европейской академической музыки.

Поэтому в концерте звучат и европейские авторы: например, певица, лауреат международных конкурсов Фидан Дамирова исполнила арию "Аве Мария" Джулио Каччини. Важно, что как Каччини является одним из основоположников художественного сольного пения, автором первых оперных драм, так и Фикрет Амиров открыл в азербайджанской музыкальной литературе новые для нее жанры - это и фортепианные вариации, и сонаты; двойные концерты, дуэты... и уровень его письма, даже в раннюю пору уже удивлял его же учителей, среди которых великий композитор Узеир Гаджибейли (его наставник в Азербайджанской консерватории) и Борис Зейдман.

Как очень точно отмечают аналитики творчества Фикрета Амирова, в каждом произведении можно услышать триединство его музыкального облика: абсолютная опора на историческое народное творчество; необыкновенный масштаб и уровень его симфонизма и оркестрового мышления, пройденный через призму западноевропейского и русского романтизма... и третье: "возвращение себя" в национальную музыку и, как следствие, ее развитие уже на новом уровне, исходя из принципов второй половины XX века. Ну а какая народная музыка Азербайджана без мугама, тем более, что в этом жанре так преуспел его отец? Фикрет Амиров же, развивая жанр, создает симфонический мугам, и один из них - "Мугам поэма" - как раз звучит на его вечере в исполнении Симфонического оркестра МГУ.

В жизни Фикрет Амиров был очень демократичным, солнечным человеком, при этом - глубоким философом и мыслителем; его переосмысление мугама, возможно, и вывело новую азербайджанскую академическую традицию на сцены Нью-Йорка, Парижа, Брюсселя, Бухареста... впервые! Да, со своей музыкой Фикрет Амиров объездил весь мир. Мугам, как отмечают его биографы, "уже не был музейной реликвией, не был консервативным ориентализмом", но стал "живым и дышащим началом", новым полем развития и для европейской музыки. Он не побоялся столь строгий канон развить в широком оркестровом симфоническом поле: "Мир Востока - не экзотика, но мир величайших духовных ценностей, мир гармонии, красоты и разума, только важно эту гармонию ощутить в себе...". И как подтверждение этим словам звучат очень разные композиции - "Азербайджан элляри" и ария Севиль из оперы "Севиль" (в исполнении Чинары Азимовой), которые объединяет духовная и стилистическая опора на национальный эпос (та же опера "Севиль" 1953 года написана по мотивам одноименной драмы Джафара Джаббарлы - мощного азербайджанского драматурга и киносценариста). Фикрет Амиров не раз подчеркивал, что в этой опере для него было важно сохранить главную идею пьесы - "идею борьбы женщины Востока за свои человеческие права". Свобода и гуманистические идеалы, по большому счету, являются определяющими в творчестве Фикрета Амирова. В продолжение вечной темы противоборства светлого и темного начал звучит фрагмент музыки из балета "Любовь и смерть" певца, композитора, народного артиста Азербайджана, дипломата Полада Бюльбюльоглу в исполнении заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алиевой (фортепиано) и Ровшана Амрахова (скрипка). Наргиз Алиева исполнила также композицию "Море" народного артиста СССР и Азербайджана Фархада Бадалбейли.

Одним словом, выдался необычный и яркий вечер азербайджанской музыки, исторически захвативший несколько композиторских поколений и музыкальных традиций. Очень гармонично концерт завершился восхитительным по своему оркестровому колориту "Праздником Шахерезады" из популярного балета Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", написанного еще в 1979 году и поставленного на многих сценах мира. Подобные вечера есть связь времен, без которой высокая музыка вообще невозможна, о чем неоднократно упоминали устроители концерта. И миссия Фонда "Мост искусств" как раз и состоит в этом незримом связующем мостике между поколениями, традициями, народами, чтобы люди не забывали великие имена, устремленные к великим идеалам.