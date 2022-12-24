В Баку открылась экспозиция работ всемирно известного мастера Арифа Азиза

В Музее современного искусства открылась выставка "Bəyaz" (Белый) народного художника, действительного члена Всемирной Академии художеств, кавалера ордена "Шохрат", профессора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Арифа Азиза, посвященная 80-летию всемирно известного художника, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии выставки присутствовали видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

Ариф Азиз родился 3 января 1943 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанского государственного института культуры и искусства и Московского высшего художественно-промышленного училища имени С.Г. Строганова. Начиная с 70-х годов прошлого века, Ариф Азиз, работая в области дизайна, декоративно-прикладного искусства, художественного оформления, книжной графики, театрального декора, моды, живописи, оказал большое влияние на формирование современного азербайджанского искусства. За прошедшие годы он внес большой вклад в формирование сотен художников, дизайнеров, графиков, ковроткачей, в том числе и в период работы в Турции. Ариф Азиз содействовал формированию национальной школы абстракционизма, которая повлияла на многих молодых художников.

На выставке демонстрируются работы, каждая из которых имеет особую технику исполнения, творческую манеру, и, вместе с тем, представляет путь художника, уникальные произведения искусства, созданные им за прошедшие годы. Индивидуальный стиль, непреходящая увлеченность творческими трансформациями определяют безусловную актуальность его творчества. В своем искусстве мастер кисти также сочетает традиционные национальные орнаменты со своими впечатлениями, собранными во время путешествий в страны Европы, Азии и Африки.

Главный лейтмотив - создание белого мира белыми красками.

"Однажды я своими глазами увидел свет, который исходил от человека в момент его смерти, и для меня это стало настоящим потрясением. А потом ко мне пришло осознание, что писать белый цвет невероятно трудно, и это дало толчок для появления цикла "Белый период". Сначала я делал только белые контуры, потом белого цвета становилось все больше и больше, и постепенно все картины "Белый периода" заполнились белым цветом... Холст, краски, кисть и я... Это как в музыке - все знают семь нот, но не каждый композитор может создать из них гениальную музыку. Мне интересно не просто писать картины, а понимать и чувствовать то, что я делаю", - рассказывает Ариф Азиз.

В рамках мероприятия президент Азербайджанского Национального фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов вручил Арифу Азизу премию "Деде Горгуд". Народный художник Ариф Азиз поблагодарил участников мероприятия за внимание, проявленное к его творчеству. Гости с удовольствием посмотрели выставку, которая будет представлена до 24 января 2023 года.