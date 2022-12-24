Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части - ФОТО
Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя выступил в N-ской воинской части. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.
Перед показом спектакля заведующий театральной труппой Алескер Мурадханлы поздравил всех с предстоящими Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.
Коллектив театра представил вниманию личного состава N-ской воинской части спектакль "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" ("Мусье Жордан и дервиш Масталишах") по произведению основоположника национальной драматургии, видного общественного деятеля и просветителя Мирзы Фатали Ахундзаде.
Роли в постановке исполнили заслуженные артисты Лейли Велиева, Гюляр Набиева, Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, актеры Керем Хадызаде, Ася Атакишиева, Нурана Гусейнова, Натиг Фарзалиев, Мушфиг Алиев.
Постановка была принята с большим интересом.
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