В театре оперы и балета с большим успехом была показана опера "свадьба фигаро"

24 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Свадьба Фигаро" Вольфганг Амадея Моцарта.

Опера "Свадьба Фигаро" - первая из трех величайших совместных работ Вольфганга Амадея Моцарта с либреттистом Лоренцо да Понте. Именно она принесла композитору неслыханную популярность: мелодии из "Свадьбы Фигаро" можно было услышать на улицах и площадях во всех уголках Европы, передает Day.Az.

В.А.Моцарт приступил к работе над оперой в Вене, зимой 1785 года, а спустя пять месяцев, 1 мая 1786 года в венском Бургтеатре состоялось ее первое исполнение. Публика встретила оперу с восторгом, однако подлинное признание "Свадьба Фигаро" обрела позже, в том же году в Праге, где композитора ожидал небывалый успех: во время представлений залы были переполнены: аплодисменты не умолкали, зрители просили повторить многие номера дважды.

"Свадьба Фигаро" - очаровательная комическая опера с множеством забавных шуток, розыгрышей, переодеваний, любовных интриг. Тексты да Понте и музыка Моцарта поражают своей убедительностью, остроумием, изяществом. Граф Альмавива преследует горничную своей жены, Сюзанну, несмотря на то, что она помолвлена с его собственным камердинером, Фигаро. Графиня, Сюзанна и Фигаро придумывают план, как проучить графа и устраивают ему ловушку. В результате граф предстает в глазах всех окружающих в глупом виде и просит прощения у своей жены.

Показ оперы "Свадьба Фигаро" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета собрал большую зрительскую аудиторию и прошел при полном аншлаге. В целях повышения профессионального уровня спектакля руководством Театра оперы и балета для исполнения главных партий были приглашены Народный артист Беларуси, ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Громов (партия Графа) и солист Мариинского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов вокалистов Вадим Кравец (партия Фигаро).

Особо следует отметить, что блестяще в спектакле выступили ведущие солисты Театра оперы и балета - Заслуженные артисты республики Афаг Аббасова (партия Графини), Инара Бабаева (партия Сюзанны), Ильхам Назаров (партия Керубино), Турал Агасиев (партия Базилио), Народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Антонио), Акрам Поладов (партия Бартоло), солисты Нина Макарова (партия Марселины) и Гюнель Гаджиева (партия Барбарины).

Во многом высокий уровень оперы обеспечил дирижер - Заслуженный артист Республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и Национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

По окончании спектакля зрители долго не отпускали артистов и дирижера со сцены, награждая их бурными нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво!"

Ирада Велибекова