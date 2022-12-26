В Баку пройдет выставка "Карабахские ковры: истина, переданная из истории в будущее"

В галерее "NUR Art House", расположенной в Ичеришехер, с 28 декабря по 3 января пройдет выставка "Qarabağ xalçaları: tarixdən gələcəyə ötürülən həqiqət" (Карабахские ковры: истина, переданная из истории в будущее), сообщили Day.Az организаторы экспозиции.

Организаторами выставки являются галерея "NUR Art House", Общественное объединение "Азербайджанские ковроделы" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Наряду со старинными коврами, хранящимися в частных коллекциях, на выставке будут представлены произведения современных художников и ковроткачей.

В рамках программы гости познакомятся с орнаментами Карабахских ковров, смогут принять участие в мастер-классах, которые проведет известный художник по коврам.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az