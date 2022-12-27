Всемирно известный пианист Ричард Клайдерман впервые выступит в Баку

Всемирно известный музыкант Ричард Клайдерман впервые выступит в Баку.

Как передает Day.Az, артист выйдет на сцену Бакинского Конгресс-центра 7 марта в сопровождении оркестра.

Отметим, Ричард Клайдерман внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный пианист в мире.

На сегодняшний день пианист выпустил свыше 100 альбомов, каждый их которых был реализован более чем миллионным тиражом. Продажи компакт-дисков превысили 90 миллионов, причем 270 раз они стали "золотыми", а 70 - "платиновыми".