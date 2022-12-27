https://news.day.az/culture/1523406.html Всемирно известный пианист Ричард Клайдерман впервые выступит в Баку
Всемирно известный пианист Ричард Клайдерман впервые выступит в Баку
Всемирно известный музыкант Ричард Клайдерман впервые выступит в Баку.
Как передает Day.Az, артист выйдет на сцену Бакинского Конгресс-центра 7 марта в сопровождении оркестра.
Отметим, Ричард Клайдерман внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный пианист в мире.
На сегодняшний день пианист выпустил свыше 100 альбомов, каждый их которых был реализован более чем миллионным тиражом. Продажи компакт-дисков превысили 90 миллионов, причем 270 раз они стали "золотыми", а 70 - "платиновыми".
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