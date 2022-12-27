В Баку почтили память первой азербайджанской женщины-театрального режиссера

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя прошло мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Улдуз Рафили-Алиевой (1922-2006 годы) - первой азербайджанской женщины профессионального театрального режиссера, сообщили Day.Az в пресс-службе ТЮЗа.

На вечере был показан спектакль "Mehmanxana sahibəsi" ("Хозяйка гостиницы"), который в свое время был дипломной работой режиссера, и в котором она воплотила образ Мирандолины.

До начала показа народные артисты Азербайджана Тариэль Гасымов, Ясин Гараев, заслуженный деятель искусств, главный режиссер театра Мехрибан Алекперзаде, актриса Сона Бабаева, завтруппой Алескер Мурадханлы, члены семьи Улдуз Рафили-Алиевой - Дильшад Керимова и Улдуз Гусейнзаде рассказали о неоценимых заслугах женщины-режиссера в становлении и развитии национального театрального искусства.

Члены семьи Улдуз Рафили-Алиевой выразили признательность коллективу театра во главе с руководством Наидой Исмаилзаде за организацию данного вечера.

Затем состоялся показ спектакля, роли в котором исполнили заслуженные артисты Лейли Велиева, Гюляр Набиева, Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, актеры Эльшан Гаджибабаев, Рашад Сафаров, Шабнам Гусейнова и Анар Сефиев.

Отметим, что в 1951 году Улдуз Рафили-Алиева окончила режиссерский факультет Бакинского театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Наряду с учёбой работала консультантом в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и педагогом в библиотечном техникуме.

После окончания ВУЗа стала работать режиссером в Театре юного зрителя в Баку. В период с 1972 по 1975 год была главным режиссёром ТЮЗа. Ею было поставлено более 50 спектаклей. Некоторые постановки Рафили становились победителями всесоюзных фестивалей, удостаивались дипломов и наград.

С сентября 1975 года занималась педагогической деятельностью, долгие годы была профессором кафедры вокала и оперы Бакинской консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова).