В Хайфе состоялся концерт, посвященный 100-летию Фикрета Амирова

В Хайфе состоялся концерт, посвященный 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщили Day.Az в пресс-службе Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

Выступление Хайфского симфонического оркестра в Центре сценических искусств Кригера Хайфа стало завершающим этапом в цикле концертов в честь 100-летия Фикрета Амирова, организованных Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана, при участии Министерства культуры Азербайджана и поддержке Международной ассоциации "АзИз".

На открытии вечера народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов отметил, что в течение года юбилейные концерты прошли в лучших концертных залах от Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро до Вены, Парижа и Будапешта, однако он рад, что заключительный концерт этого знаменательного года проходит в Израиле.

В этот вечер для израильских любителей классической музыки прозвучали одни из самых лучших произведений азербайджанского классического музыкального искусства, такие, как "Азербайджанское каприччио", симфонический мугам "Кюрд овшары" и симфоническая поэма "Сказание о Насими".

Публика слушала музыку великого Фикрета Амирова затаив дыхание, а после каждого произведение одаривала музыкантов шквалом аплодисментов. По словам многих слушателей это был вечер, который познакомил их с потрясающей азербайджанской музыкой, которую они полюбили с первого раза и теперь готовы слушать всегда.

Сам Фикрет Амиров когда-то сказал: "Я всегда мечтал и мечтаю о том, чтобы азербайджанская музыка звучала во всех уголках земного шара. Ведь по музыке народа судят о нем самом! И если я хотя бы частично сумел осуществить свою мечту, мечту всей моей жизни, то я счастлив".

Зрители устроили бурные овации Хайфскому симфоническому оркестру под управлением Ялчина Адигезалова и организаторам прекрасного вечера.