В Баку отметили 100-летие участника итальянского движения Сопротивления Мамеда Багирова

В Национальном музее истории Азербайджана состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию Мамеда Багирова (1922 -1997) - активного участника итальянского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, члена партизанской бригады, почетного гражданина города Пистоя, сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

На мероприятии генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы отметила, что ценные экспонаты, отражающие военную историю Великой Отечественной войны, хранятся в музее и регулярно экспонируются.

Было подчеркнуто, что материалы, относящиеся к Мамеду Багирову, хранящиеся и на данный момент экспонирующиеся в музее, являются отражением нашей исторической памяти.

На мероприятии ведущий научный сотрудник отдела научных исследований и презентаций, доктор философии по истории, доцент Бахман Керимов, старший научный сотрудник Института философии и социологии НАНА, доктор философии, исследователь Ильхам Аббасов, заведующий фондом Отечественной войны музея Шафа Мовсумов, внук Мамеда Багирова - ветеран 44-дневной Отечественной войны старший лейтенант Мурад Эфендиев рассказали о мужестве и героизме Мамеда Багирова, участника партизанского движения в годы Второй мировой войны.

Далее гости ознакомились с экспозицией, куратором которой является руководитель отдела международных связей и работы с общественностью музея Эмин Дадашев.

Отметим, что Мамед Багировпринимал участие в боях за освобождение южной Ломбардии и Тосканы, отличился в ходе многих операций, проводимых партизанской бригадой. Бригада базировалась в горах близ города Пистоя. В сентябре 1944 года Мамед Багиров в составе бригады принимал участие в освобождении Пистои от немецко-фашистских войск.

В общей сложности Мамед Багиров был награжден 14 юбилейными медалями Италии.

Первый визит Мамеда Багирова в Италию в послевоенный период состоялся в сентябре 1978 года. Муниципальный совет Пистои принял решение избрать Мамеда Багирова почетным гражданином города.

Мамед Багиров скончался 9 октября 1997 года в Баку. Похоронен во Второй Аллее почётного захоронения.