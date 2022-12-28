Народный художник Ариф Гусейнов презентовал картину "Мир Азима Азимзаде"

В Баку в Доме-музее Азима Азимзаде презентована картина "Мир Азима Азимзаде", кисти народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова, сообщает в среду Day.Az.

Азим Азимзаде (1880-1943) - основоположник азербайджанской сатирической графики, народный художник Азербайджана.

На мероприятии директор музея Ирада Азимзаде, народный художник Азербайджана Агали Ибрагимов, заслуженный журналист Этибар Бабаев, искусствовед Зиярат Джабарова рассказали о вкладе Арифа Гусейнова в национальное изобразительное искусство.

Было отмечено, что Арифом Гусейновым создана серия работ, посвященных известным общественным личностям, деятелям культуры Азербайджана начала 20 века.

Выступившие подчеркнули, что в Доме-музее Азима Азимзаде хранятся ценные экспонаты, и картина Арифа Гусейного займет среди них достойное место.

"Можно сказать, что для художников Дом-музей Азима Азимзаде - место святое. Ведь мы - представители школы, которую своим творчеством и жизнью создал Азим Азимзаде. Мы его духовные ученики, выросшие на его работах", - отметил Ариф Гусейнов.

По словам народного художника, произведение "Мир Азима Азимзаде" он создал примерно год назад.

"На портрете Азим Азимзаде изображен в молодые годы. По бокам портрета изображены образы из его работ. Для меня знаменательным фактом является то, что презентуя мою работу, мы поставили ее на мольберт самого Азима Азимзаде. Для меня это большое счастье и огромная честь, что сотрудники музея приняли такое решение", - добавил Гусейнов.