Омар Эльдаров награжден золотой медалью Российской академии художеств

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств (АГАХ), народный художник академик Омар Эльдаров в связи с 95-летним юбилеем награжден золотой медалью и почетной грамотой Российской академии художеств.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в АГАХ, передает Day.Az.

Отмечено, что Омар Эльдаров удостоен этой премии за большие достижения в области искусства и заслуги в деле укрепления и развития азербайджано-российских культурных связей.