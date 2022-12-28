https://news.day.az/culture/1523926.html Омар Эльдаров награжден золотой медалью Российской академии художеств - ФОТО
Омар Эльдаров награжден золотой медалью Российской академии художеств - ФОТО
Ректор Азербайджанской государственной академии художеств (АГАХ), народный художник академик Омар Эльдаров в связи с 95-летним юбилеем награжден золотой медалью и почетной грамотой Российской академии художеств.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в АГАХ, передает Day.Az.
Отмечено, что Омар Эльдаров удостоен этой премии за большие достижения в области искусства и заслуги в деле укрепления и развития азербайджано-российских культурных связей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре