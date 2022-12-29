Показ спектакля Петра Чайковского "Щелкунчик" в театре оперы и балета

Автор: Нигяр Алиева

28 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ спектакля Петра Чайковского "Щелкунчик".

Волшебная предновогодняя сказка, великая музыка, завораживающие костюмы и декорации - все это о балете "Щелкунчик". Премьера состоялась почти 130 лет назад, 18 декабря 1892 года, но творение Петра Чайковского по-прежнему популярно. А посещение зрителями "Щелкунчика" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в преддверии Нового года на протяжении долгих лет - неизменная традиция.

Балет "Щелкунчик" ‒ самая верная примета новогодних праздников, такая же, как запах ёлки или мандаринов. Трудно представить, что когда-то не было ни волшебной музыки Чайковского, ни тех персонажей, что уводят зрителя в волшебный мир сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Победа добра над злом, ожидание прекрасного принца и вера в сказку, которая обязательно станет былью, ‒ тот волшебный искрящийся напиток, который пользуется повышенным спросом в преддверии Нового года.

Балет "Щелкунчик" входит в сокровищницу мирового балетного искусства, пользуется огромной популярностью у зрителей и каждый раз при показе в Азербайджанском театре оперы и балета собирает большую зрительскую аудиторию. И на сей раз спектакль прошел при полном аншлаге и имел ошеломляющий успех.

Присутствующие зрители, среди которых было большое количество иностранцев, тепло и эмоционально принимали артистов, сопровождая их выступление нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво!". Красочные декорации и костюмы, а также выступления артистов - все это с головой погрузило присутствующих в водоворот чувств и страсти вслед за главными героями балета.

Блестяще и безупречно исполняли свои партии ведущие солисты балета Заслуженные артисты Азербайджана Нигяр Ибрагимова (партия Маши), Макар Ферштандт (партия Принца-Щелкунчика), Самир Самедов (партия Дроссельмейера), Эльмира Сулейманова (партия Восточной куклы), также солисты Лейла Нариманидзе, Нигяр Алиева, Фатима Халафова, Фаик Губатов, Ислам Мамедов, Эдвард Аразов и др.

Спектаклем как всегда прекрасно дирижировал главный дирижер Театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии Хумай Эйюб Гулиев.

Отметим, что следующий показ спектакля "Щелкунчик" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится 4 января 2023 года.