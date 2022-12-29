В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде

В Международном центре мугама в Баку отметили 65-летний юбилей профессора Азербайджанской национальной консерватории, доктора наук по искусствоведению Аббасгулу Наджафзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие видные представители науки, искусства и культуры, друзья, коллеги юбиляра.

На вечере было рассказано о творчестве Аббасгулу Наджафзаде, подчеркнуто, что он известен своей деятельностью в качестве музыканта и педагога, также он был руководителем ряда музыкальных ансамблей.

Сегодня, будучи профессором Азербайджанской национальной консерватории, Наджафзаде щедро делится своими знаниями и опытом, не жалеет сил для подготовки профессиональных музыкантов. Аббасгулу Наджафзаде также автор ряда научных статей на различные темы.

В ходе мероприятия был продемонстрированы кадры из документального фильма, посвященного юбиляру, а также представлена музыкальная программа.