В Филармонии состоялся концерт "Наши национальные музыкальные инструменты - наше национальное достояние"

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт "Наши национальные музыкальные инструменты - наше национальное достояние", сообщает Day.Az.

На вечере молодые таланты из разных регионов Азербайджана, лауреаты республиканских и международных конкурсов - Мурад Гумматов (нагара), Нурлан Эфендизаде (нагара), Сона Гасанлы (фортепиано), Ибрагим Мустафаев (тар), Илькин Латифов (тар), Сархан Абдуррахманлы (тар), Туркан Джавадова (фортепиано), Фатима Гумматова (ханенде), Инджи Аббасова (фортепиано), Нургюн Гасанова (кяманча), Мирнофаль Гасанов (тар), Хаял Бакиров (тар) выступили в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев, дирижер - заслуженная артистка Илаха Гусейнова).

В программе прозвучали "Бахчакюрд" Адиля Герая, "Концертная пьеса" Адиля Бабирова, "Танец" из оперы "Кероглу", "Джанги" Узеира Гаджибейли, "Сюита" Арифа Меликова, "Лезгинка" Тофига Гулиева , "Чардаш" Витторио Монти , "Колыбельная" Васифа Адыгезалзаде, Концерт № 1 для тара с оркестром Гаджи Ханмамедова, "Карабах шикестеси" и другие композиции.

По словам директора филармонии, профессора, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезальзаде, Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева всегда уделяет особое внимание молодым талантливым музыкантам. Именно с этой целью каждый месяц на сцене филармонии совместно с Государственным оркестром народных инструментов проводится цикл концертов под названием "Наши национальные музыкальные инструменты - наше национальное достояние".

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