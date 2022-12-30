Анна Нетребко показала свадебное фото

Оперная певица Анна Нетребко показала в соцсетях свадебное фото с заслуженным артистом Азербайджана Юсифом Эйвазовым. Супруги официально зарегистрировали отношения в 2015 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Семь лет назад! Полетели дальше. Люблю тебя", - написала знаменитость.

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко познакомились в Риме в феврале 2014 года, им предложили главные партии в опере Пуччини "Манон Леско". Артисты рассказывали, что совместная работа их очень сблизила, и через несколько месяцев певец сделал предложение возлюбленной.

У певицы есть 14-летний сын от брака с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. Она не скрывает, что мальчик имеет особенности в развитии - у него аутизм. Юсиф Эйвазов растит Тияго как родного ребенка, он неоднократно говорил об этом в интервью.

Общих детей у пары нет, хотя они мечтали об этом. Супруг оперной певицы признавался в интервью YouTube-каналу "Между нами", что все попытки не увенчались успехом, поскольку они генетически несовместимы.