В Союзе композиторов Азербайджана подвели итоги 2022 года

Уходящий 2022-й год в деятельности Союза композиторов Азербайджана (СКА) был отмечен рядом значимых и интересных музыкальных событий. Композиторы и музыковеды Азербайджана, вдохновленные славной Победой Азербайджана в войне за освобождение Карабаха, создали немало замечательных произведений, воспевающих мужество и отвагу наших бесстрашных воинов, мудрость и дальновидность Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, под руководством которого была достигнута эта историческая Победа. Многие из созданных музыкальных сочинений были успешно исполнены на концертных площадках столицы и регионов страны и горячо приняты слушательской аудиторией, сообщили в пресс-службе СКА.

В честь второй годовщины Победы Союз композиторов Азербайджана провел Пленум молодых композиторов, основное содержание которого составили произведения патриотического характера. Лучшие сочинения молодых (более двадцати) были представлены на симфоническом концерте, состоявшемся в Азербайджанской академической государственной филармонии им. М.Магомаева, а также на камерных концертах, прошедших в концертном зале Союза композиторов.

Творческая организация неизменно уделяет повышенное внимание молодым композиторам. В Союзе композиторов регулярно функционирует "Молодежная секция" (руководитель - Турал Мамедли), на которой обсуждаются актуальные проблемы творчества молодых. Руководство Союза композиторов ежегодно представляет кандидатуры наиболее достойных молодых композиторов, музыковедов и исполнителей на получение премий, учрежденных Министерством молодежи и спорта и торжественно вручаемых им в День молодежи Азербайджана.

С удовлетворением хочется отметить, что молодые творцы прилагают все силы для того, чтобы вступить в члены Союза композиторов. За истекший год ряды творческого Союза пополнились новыми именами. Это - композиторы Эльвин Гулиев, Юсиф Байрамов, Вафа Багирзаде, Вугар Мамедзаде, Севиндж Алиева-Гамбарова, музыковеды - Лейла Гулиева, Хабиба Мамедова.

Этот год был также ознаменован крупными юбилейными датами композиторов и музыковедов. В рамках столетия выдающихся композиторов Фикрета Амирова и Рауфа Гаджиева в СКА состоялись научные конференции и камерные концерты. С большим общественным резонансом был проведен юбилей председателя СКА, народной артистки, профессора Франгиз Ализаде, юбилейные концерты которой состоялись как в нашей стране, так и во многих европейских государствах. Был также отмечен 75-летний юбилей народного артиста республики Азера Дадашева, заслуженных деятелей искусств Октая Раджабова и Джаваншира Гулиева, филармонические концерты которых привлекли к себе большое внимание.

В зале Союза композиторов были проведены юбилейные мероприятия известных ученых-музыковедов, заслуженных деятелей искусств Имруз Эфендиевой и Земфиры Гафаровой, в рамках которых прошли научные конференции и презентация книг. Интерес вызвало мероприятие, посвященное 90-летию ученого-музыковеда, профессора, заслуженного деятеля искусств - Эльмиры Аббасовой. Наряду с научной конференцией, в рамках которой были представлены доклады, была исполнена музыка композиторов, творчеству которых Эльмира ханум посвятила свои монографии и научные исследования.

"Год Шуши" в Союзе композиторов был отмечен концертом из произведений композиторов - выходцев их этого древнего центра национальной культуры и искусства и музыковедческой конференцией, которые прошли в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

В целом, в течение всего года концертный зал СКА был открыт для инициативы каждого члена творческой организации. Руководство Союза горячо приветствует каждую творческую идею, каждое интересное предложение и всегда чутко откликается на предложенный проект.

Большие замыслы у Союза композиторов на предстоящий год. В руководстве СКА уже идет обсуждение плана мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира.

Особое внимание в Союзе композиторов уделяется предстоящему столетнему юбилею Общенационального лидера Гейдара Алиева. Объявление 2023-го года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева" горячо приветствуется творческой организацией и здесь уже состоялось расширенное заседание правления, на котором руководство Союза призвало всех композиторов к написанию масштабных произведений, посвященных великому государственному и политическому деятелю. Здесь также был намечен план мероприятий в связи со столетием этой легендарной личности.