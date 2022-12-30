В Международном центре мугама в Баку состоялся праздничный концерт - ФОТО - ВИДЕО
В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт "Ümidindən, arzusundan dönməyən, Vətəndən Vətənə", сообщает в пятницу Day.Az.
Концертная программа приурочена к предстоящему Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающему Новому году.
На вечере прозвучали народные песни, мугамы, теснифы, авторские композиции. Их вниманию публики представили лауреаты республиканских и международных конкурсов. Музыкальные композиции были встречены публикой с большим воодушевлением, зрители аплодировали, с удовольствием подпевали ханенде.
Отметим, что ханенде выступили в сопровождении инструментального ансамбля "Мугам" под руководством Рашада Ибрагимова. Режиссером мероприятия является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, художественный руководитель - профессор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Мансум Ибрагимов.
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