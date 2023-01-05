Легендарное танцевальное шоу «Огонь Анатолии» вновь выступит в Баку

8 февраля в Baku Crystal Hall выступит легендарное танцевальное шоу "Огонь Анатолии".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в своих шоу коллектив сплетает сольные номера, массовые драматические сцены, "оживающие" декорации и декламацию древних легенд.

Начав в 2002 году гастролировать, коллектив объехал весь мир. Шоу посмотрели более 45 миллионов зрителей в 106 странах. Новая Зеландия, Южная Корея, США, Германия, Франция, Испания, Италия, Азорские острова, Мексика, Япония, Чили, Китай - лишь некоторые из них. В качестве гостя "Огни Анатолии" постоянно участвуют в событиях мирового масштаба - Формула-1 в Бахрейне, Азиатские Олимпийские игры в Катаре, Олимпиада-2008 и Культурный карнавал азиатских цивилизаций в Китае, финал Кубка УЕФА в Стамбуле. С программами "Эволюция огня Анатолии" и "Троя" артисты выступали на самых престижных площадках мира: в Мэдисон-сквер-гардене в Нью-Йорке и Мюнхенском Олимпийском зале, трижды в Доме народных собраний в Пекине и в Парижском Дворце Конгрессов, в амфитеатре древнего турецкого города Аспендоса и у пирамид Египта.

Турецкий танцевальный ансамбль "Огонь Анатолии" дважды вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Самое быстрое исполнение танца (241 па в минуту) и наибольшая аудитория (400 тысяч зрителей в турецком Эрегли) - достижения, которые артисты удерживают по сей день.