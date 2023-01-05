Народный артист Агасалим Абдуллаев выписан из больницы.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в "Ени Клиника".

Отмечается, что артист чувствует себя хорошо: "Состояние пациента стабильное. Жалоб на боли в области живота практически нет. Сегодня он был выписан".