Время чудес с азербайджанскими звездами

Новый год - это праздник, который вызывает трепет в сердцах детей и теплые воспоминания о своем детстве у взрослых. Детей восхищает сама атмосфера праздника и волшебства. Дед Мороз и Снегурочка, долгожданные подарки, разноцветные сверкающие гирлянды и ярко украшенная ёлочка приносят детям ощущение чуда.

Дворец Гейдара Алиева 2-4 января представил юным зрителям новогоднее сказочное представление, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Праздничные вечера были также приурочены к 50-летию Дворца Гейдара Алиева.

В интерактивной музыкальной сказке юных зрителей ждала встреча с Дедом Морозом, любимыми сказочными персонажами, увлекательный сюжет программы никого не оставил равнодушным. Специально для новогоднего представления были созданы декорации, а световые и визуальные эффекты придали сценическому действию незабываемой волшебной атмосферы.

Интерактивную музыкальную сказку представили юным зрителям свыше 100 артистов, среди которых как профессиональные актеры, так и юные участники танцевальных, музыкальных, театральных ансамблей и коллективов. В фойе были организованы бесплатные фотозоны.

По окончании каждого представления в качестве подарка от Дворца Гейдара Алиева состоялось выступление звезды азербайджанской эстрады - в числе звездных гостей были народные артисты Азербайджана Фаиг Агаев и Мири Юсиф, популярные исполнители Азад Шабанов, Надир Рустамли, Натаван Хабиби, Мурад Ариф. Новогодние представления стали яркими событиями начала года как для юных зрителей, так и их родителей.