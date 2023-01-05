В Осло откроется экспозиция ручных работ Гюльнары Халиловой с орнаментами Норвегии и Карабаха

В Центре культуры Deichman Bjorvika города Осло 7 января состоится открытие экспозиции руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой под названием "Northern Stories by CİZGİ" (Северные истории с CİZGİ), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано Домом Азербайджана в Осло. Гостям будут представлены шелковые платки и платья ручной работы с орнаментами Норвегии и Карабаха.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.