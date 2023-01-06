https://news.day.az/culture/1525917.html Учреждена премия имени Арье Гута - ФОТО
Учреждена премия имени Арье Гута - ФОТО
Правление Американо-Азербайджанского Культурного фонда учредило специальную премию имени ушедшего из жизни израильского общественного деятеля и журналиста Арье Гута.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, премией будут награждаться лица или организации, вносящие вклад в укрепление связей между Азербайджаном и Израилем.
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