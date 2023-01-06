https://news.day.az/culture/1526095.html Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов выступит на сцене Израильской оперы
Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов выступит на сцене Израильской оперы
Солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов примет участие в показе опер "Сельская честь" Пьетро Масканьи и "Алеко" Сергея Рахманинова на сцене Израильской оперы в Тель-Авив-Яффа, сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.
Две одноактные оперы будут представлены в Израильской опере с 13 по 22 января 2023 года.
В опере "Алеко" Эльчин Азизов исполнит партию Алеко, в "Сельской чести " - Альфио.
"Сельская честь" будет представлена на итальянском языке, а "Алеко" исполнена на русском языке.
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