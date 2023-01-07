Цирковое искусство Азербайджана имеет богатую историю, первая труппа Бакинского государственного цирка была создана в 1945 году. Сегодня на арене Бакинского государственного цирка демонстрируются увлекательные программы, полные ярких, интересных и захватывающих дух номеров. Организатором этих программ является всемирно известный артист цирка, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства Аллахверди Исрафилов.

О планах и о том, чем сегодня живет Бакинский государственный цирк, Аллахверди Исрафилов рассказал в интервью Trend Life, передает Day.Az.

- Аллахверди муаллим, если подводить итоги 2022 года для Бакинского государственного цирка, то думаю, обязательно стоит упомянуть программу "Международный цирк: Победители фестиваля". В чем секрет успеха этого представления?

- Безусловно, мы чувствуем интерес со стороны зрителя к цирку. Во-первых, публика соскучилась по цирку, во-вторых, цирк нужен, и мы в этом еще раз убедились. Наша задача - привезти в Азербайджан лучших артистов цирка. Артистов из разных стран мира, а не только из ближнего зарубежья. Если говорить о программе "Международный цирк: Победители фестиваля", то она отработала более чем хорошо и получила крайне положительную оценку публики. Со своей стороны тоже могу сказать, что остался доволен.

- По-какому принципу шел отбор артистов для этой программы?

- Сейчас мы должны учитывать бюджет. Артисты разные и ценовая политика тоже отличается. Можно пригласить артистов в программу и не собрать столько зрителей, чтобы покрыть зарплату этих людей. Вот почему я говорю, что мы сейчас анализирует, скажем так, тестируем, формируем программы, чтобы они также совпадали с нашей ценовой политикой билетов. Это немаловажно, мы не хотим поднимать стоимость билета, он должен быть доступным, чтобы все могли позволить себе поход в цирк.

- На мой взгляд, одним из самых зрелищных номеров программы было выступление с карабахскими скакунами. Кстати, вы ведь в прошлом виртуозный наездник, не было желания вернуться на арену именно в этом номере?

- Номер с карабахскими скакунами - наше произведение, зрители аплодировали стоя. За долгое время в Бакинском цирке появился эксклюзив. Что касается того, чтобы вернуться на арену цирка, то, как говорится, руки у меня в связи с этим чешутся всегда. Но я не хочу мешать молодым, пусть они учатся, развиваются, выступают, а я со своей стороны лучше их поддержу, помогу советом. Я долгое время не выступаю, в прошлом был наездником, воздушным гимнастом, акробатом, работал во многих жанрах.

- Наверное, сложно совмещать обязанности организатора программы и решать вопросы, связанные с финансовой стороной?

- У меня есть опыт и в области творчества, и в сфере финансирования. Считаю, сегодня время диктует совершенно другие требования. Нужно быть в курсе всего происходящего в мире циркового искусства, просчитывать, понимать. Над программами Бакинского государственного цирка работает целая команда - художники-постановщики, режиссеры, балетмейстеры. Цирковое представление - это мое художественное видение, я даю им задачу, а они ее выполняют.

И еще моя задача, чтобы у каждого зарубежного артиста, выступившего в Баку, в дальнейшем возникло желание вновь сюда вернуться. Чтобы нас рекомендовали своим коллегам. Все знают, что Азербайджан - страна древней культуры, столица Баку - город потрясающей красоты, совмещающий в себе историю и современность. Но для нас еще и значимо, чтобы артисты имели понятие о самом Бакинском цирке, его деятельности и руководстве. Поэтому мы сейчас создаем репутацию как у зрителя, так и у артистов. Чтобы артисты цирка, которые выступили у нас, приезжая к себе, рассказывали о нашем цирке.

- К Новому году Бакинский цирк подготовил для юных зрителей потрясающую программу - "Королевство зеркал"...

- "Королевство зеркал" - сказка с цирковыми элементами, в которой участвуют почти 50 человек. К этому представлению арена цирка была задекорирована под замок, скажем так, создана территория королевы. Улыбки на детских лицах, восторг в глазах свидетельствуют, что у нас все получилось, и мы смогли подарить праздник.

- Аллахверди муаллим, а существует ли мода в цирковом искусстве, есть ли тенденции на какие-то номера?

- Мы идем в ногу со временем. В цирке нет основного жанра, некоторые говорят, что это клоун, но ведь на выступлении одного клоуна программу не построишь. Безусловно, клоун должен быть, но должны быть и акробаты, эквилибристы, жонглеры...

Например, в наших программах участвуют Сергей Бондарчук (прим. авт. - артист из Беларуси) и его супруга-кубинка Эдглис, артистка с потрясающим голосом. Так, впервые за очень долгое время в Бакинском цирке появился живой вокал. В советское время многие звезды эстрады выступали в начале циркового представления. Вот и сегодня мы порой вспоминаем хорошо забытое старое, но делаем это в современном формате.

- Скажите, а Бакинский цирк может выезжать на гастроли, и есть ли в этом потребность?

- У Бакинского цирка пока нет своей программы, с которой он может гастролировать. Сегодня мы привозим артистов в Баку. Конечно, наша задача, идея, мечта создать свою программу под патронажем министерства культуры, сформировать свой коллектив, и мы к этому идем. Еще в планах провести международный фестиваль.

- Что необходимо, чтобы взрастить своих артистов цирка?

- Хотим открыть цирковую студию, сейчас работаем в этом направлении. Самое главное - это профессионалы, которые будут в этой школе цирка преподавать.

- Аллахверди муаллим, вы работали за рубежом, в России создали цирк "Триумф". Скажите, сейчас окончательно вернулись в Азербайджан?

- Я из Азербайджана никогда не уезжал навсегда. Всего лишь уехал развиваться, встать на ноги. В России у меня был большой потенциал раскрыться, все, что я планировал, у меня получилось. Сегодня весь свой опыт я вкладываю в Бакинский цирк. Благодаря нашей команде мы добились очень хорошего результата, проделана огромная работа. Так, за октябрь и ноябрь 2022 года Бакинский цирк посетило 50 тысяч зрителей.