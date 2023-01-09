Эйюб Гулиев приглашен на форум Международной оперной ассоциации Европы

Международная оперная ассоциация Европы - "Opera Europe" и её генеральный директор Одри Жангерс пригласила музыкального руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева на весенний форум и съезд организации. Об этом Trend сообщил Эйюб Гулиев, передает Day.Az.

Весенний форум и съезд членов "Opera Europe" пройдет 30 марта и 1 апреля в Висбадене (Германия).

Съезд будет проходить в Государственном оперном театре Висбаден (Hessisches Staatstheater Wiesbaden), где ожидается участие всех членов организации "Opera Europe" - 225 оперных театров из 42 стран мира.

В рамках форума планируется исполнение "Триптиха" - трех опер Джакомо Пуччини -"Джанни Скикки", "Плащ" и "Сестра Анжелика".

Отметим, что Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета стал полноправным членом Международной оперной ассоциации Европы в 2015 году. 18 октября 2021 года впервые в Азербайджане под эгидой "Opera Europe" и "Opera Vision" состоялся торжественный оперный гала-концерт, посвященный Международному дню оперы при участии известных солистов и симфонического оркестра бакинского театра под управлением дирижера Эйюба Гулиева.

Концерт транслировался в прямом эфире на канале "Opera Vision" на всю Европу и собрал аудиторию численностью около двух миллионов человек.