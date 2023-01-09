Что ждет слушателей абонементных концертов Бакинской филармонии?

С ноября 2022 года, после длительного перерыва, абонементные концерты, организованные Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке Министерства культуры Азербайджана возобновили свою деятельность, сообщили Day.Az в Филармонии.

Абонементные концерты проводятся каждую субботу в 15:00 в зале камерной и органной музыки Филармонии.

Так, в рамках программы абонементных концертов на январь 14 числа в 15:00 с участием хора Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова состоится концерт под названием "Mahnı çələngi".

21 января в исполнении Азербайджанского государственного струнного квартета и заслуженной артистки Наргиз Керимовой (сопрано) прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Последний абонементный концерт января состоится 28 числа. Оркестр "Cadenza" выступит перед слушателями с красочной программой.

Отметим, что 7 января на сцене Зала камерной и органной музыки пошел концерт "Барочной музыки" в исполнении Азербайджанского государственного фортепианного трио.

Зрители, желающие посетить концерты, могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az.

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