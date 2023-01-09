В театре оперы и балета спектакль "иль-табарро" покорил зрителей

7 января апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ одной из лучших опер Джакомо Пуччини "Иль Табарро" ("Плащ"), передает Day.Az.

Первая постановка этой оперы была осуществлена в Нью-Йорке, Метрополитен-опера, 14 декабря 1918 года и имела ошеломляющий успех. С тех пор это произведение идет в репертуаре лучших оперных театров мира и пользуется большим интересом у зрителей.

Оперу отличает изумительно красивая музыка и острый драматический сюжет.

Данная опера была впервые поставлена в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета немецкими специалистами - режиссером Людвигом Бауманом и дирижером Корнелией Керссенброк в 2014 году и с тех пор пользуется большим интересом среди любителей оперного искусства и неизменно собирает большую зрительскую аудиторию.

И на сей раз спектакль прошел при полном аншлаге. Повышенный интерес зрителей к этому спектаклю был обусловлен еще тем, что впервые главные роли в опере исполняли Заслуженный артист республики Рамиль Гасымов (партия Луиджи), солисты Фатима Джафарзаде (партия Жоржетты) и Махир Тагизаде (партия Микеле).

И надо отметить, что с вокальной и артистической стороны они исполнили свои партии просто блестяще. Присутствующие зрители тепло и эмоционально принимали выступление артистов, сопровождая исполнение ими арий и дуэтов нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво!".

Также на высоком профессиональном уровне в спектакле выступили Заслуженный артист республики Турал Агасиев (партия Винтиторе), солисты Фахмин Ахмедлы (партия Тинки), Нина Макарова (партия Фруджолы), Эльчин Ахадзаде (партия Тальпы).

Особо следует отметить дирижера оперы - Народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, который в этот вечер, как и всегда проводил спектакль на очень высоком уровне.

По окончании оперы зрители наградили солистов и дирижера спектакля бурными и продолжительными аплодисментами.

Нигяр Алиева