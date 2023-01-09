В Баку прошел вечер памяти полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся сольный концерт лауреата международных конкурсов, пианиста Тогрула Гусейнли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Программа под названием "Rəşadətli uçuş" была посвящена памяти шехида, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева - пилота МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочного полета в 2019 году.

В программе были исполнены сочинения "Крейслериана" Роберта Шумана, "Три пьесы для фортепиано" Франца Шуберта, Соната Александра Скрябина, "Остров радости" Клода Дебюсси.

Тогрул Гусейнли исполнил произведения очень вдохновенно и трепетно. Прозвучавшие сочинения до глубины души тронули слушателей.

Отметим, что Рашад Атакишиев родился 7 января 1985 года в селе Гылынджбейли Шамкирского района. В 2002 году поступил в Азербайджанское Высшее военно-авиационное училище, которое с отличием окончил в 2006 году по специальности "Бортинженер".

Самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, управляемый полковником-лейтенантом Рашадом Атакишиевым, потерпел крушение 24 июля 2019 года при проведении плановых тренировочных полетов в ночное время. Рашад Атакишиев похоронен во II Аллее почетного захоронения.

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