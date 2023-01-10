Сегодня народной артистке Азербайджана Эльзе Ибрагимовой исполнилось бы 85 лет

Эльзе Ибрагимовой принадлежат особые заслуги в развитии песенного жанра в современной азербайджанской музыке. Сочиненные ею в разные годы песни, которые занимали особое место в репертуаре таких выдающихся певцов как Рашид Бейбутов, принесли композитору широкую славу. Написанные на стихи Бахтияра Вахабзаде, Алиаги Кюрчайлы, Рефига Зеки и других поэтов, звучащие более полувека эти песни благодаря своей эмоциональности и мелодичности завоевали большую любовь слушателей.

Как сообщает Day.Az, 10 января исполняется 85 лет со дня рождения композитора.

Эльза Ибрагимова родилась 10 января 1938 года в Гаджигабульском районе. После окончания школы она в 1953-1957 годах получала среднее музыкальное образование в музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы, а в 1957-1964 годах обучалась в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли в классе великого композитора Кара Караева.

Начав трудовую деятельность с 1957 года в качестве концертмейстера в различных музыкальных школах, Эльза Ибрагимова в 1970-1972 годах работала редактором в Государственном комитете Азербайджанской Республики по телевидению и радио, в 1972-1983 годах трудилась в Азербайджанском государственном институте искусств (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, а в 1985-1993 годах - в Музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы.

Занимаясь композиторской деятельностью еще со студенческих лет, Эльза Ибрагимова благодаря своему прирожденному таланту и неисчерпаемой энергии глубоко освоила тонкости музыкального искусства и создала многочисленные произведения в различных жанрах. Ее концерты для фортепиано и скрипки, симфонические поэмы, оратории и оперы были высоко оценены музыкальной общественностью. Сочинив музыку к ряду театральных спектаклей, мастер проявила себя и в этом жанре. Все эти произведения, созданные профессиональным музыкантом, характеризуются глубокой содержательностью и высокой художественностью. Она автор таких композиций, как "Bilməzdim", "Gecələr bulaq başı", "Sən yadıma düşəndə", "Bakının işıqları", "Sevgilim tut əlimdən", "Mehribanım", "O gözlər, o gözlər", "Gəl barışaq", "Qurban verərdim", "Daha məndə dözüm yox", "Yoxluğunu bilə-bilə", "Ey vətən" и т.д. Ее эстрадные песни исполняли известные певцы - Шовкет Алекперова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Ислам Рзаев, Эльмира Рагимова и многие другие. О ней очень высоко отзывались композиторы Тихон Хренников, Георгий Свиридов, Отар Тактакишвили, Джовдет Гаджиев, Ариф Меликов, Мурад Кажлаев, Кара Караев.

Эльза Ибрагимова прилагала все свои знания и способности и в области подготовки музыкальных кадров в нашей стране.

Заслуги Эльзы Ибрагимовой в области развития музыкальной культуры получили достойную оценку. Она была удостоена почетных званий народной артистки Азербайджанской Республики и Республики Дагестан.

Эльза Ибрагимова скончалась 11 февраля 2012 года.