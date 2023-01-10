Впервые на арабском языке издана монография "Культура спасет мир!" с участием ученых Азербайджана и Ливана

Впервые на арабском языке издана культурологическая монография "Культура спасет мир!" - совместный труд Открытого университета "Диалог цивилизаций" и Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", сообщили Day.Az в пресс-службе "Симург".

Авторами являются известные ученые-культурологи - академик Российской академии образования, президент Открытого университета "Диалог цивилизаций", профессор Сухейль Фарах (Ливан) и академик Российской академии естественных наук, президент Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Фуад Мамедов.

Монография, посвященная 75-летию ЮНЕСКО, издана в Дамаске Национальной сирийской ассоциацией книг при Министерстве культуры Сирии, в переводе известного арабского переводчика доктора Мухамада Каджу, в объеме 647 страниц. В книге дается системный культурологический анализ духовной культуры, отражающий ее структуру и функции, сущность и особенности. В ней раскрывается фундаментальное значение культуры как базового социального феномена, отличающего человека и способствующего сохранению и улучшению человеческой жизни с древнейших времен до наших дней, описываются технологии "духовного производства" как основы формирования и развития высококультурных людей, и развития материальной культуры.

"Монография содержит множество инновационных культурологических концепций и формул, помогающих оценить ее как целостную социальную систему, понять механизмы культурогенеза народов и объективные факторы культурного развития вне зависимости от стран проживания людей. Важное место в ней отводится правильному пониманию культуры, ценностям интеллектуальной и этической культуры, а также неотъемлемой части культуры - экономики, производящей предметы материальной культуры, представляющие собой материализацию результатов интеллектуального труда человека", - отметил Фуад Мамедов.

Отдельные главы и параграфы посвящены вопросам культуры семьи, религиозной культуры, культуре мира и решению конфликтов, особенностям культурного развития Востока и Запада, а также опыту зарубежных стран в развитии культуры государственного и социального управления. В книге нашла отражение новая политика ООН и ЮНЕСКО, способствующая гуманизации мировой культуры. В ней описаны подходы к преодолению кризисных явлений в национальном и международном управлении, технологии диалога культур, нацеленные на обеспечение гуманитарной безопасности человечества.

"Работа чрезвычайно актуальна и может служить настольной книгой для многих ученых, педагогов и специалистов, широкой аудитории читателей и молодежи разных стран. В монографии идет речь о культуре и ее неограниченных преобразовательных возможностях для устойчивого человеческого развития, рассматриваются некоторые ответы на вызовы глобализации. Практическая ценность монографии обусловлена тем, что она помогает самосовершенствованию личности, ее самообразованию, самопознанию, самовоспитанию и самоуправлению, которые имеют неоценимое значение для развития человеческого капитала и формирования высококультурных людей во всем мире", - отметил Фуад Мамедов.

Научная и практическая ценность монографии "Культура спасет мир" обусловлена тем, что этот фундаментальный труд энциклопедического характера, представляющий собой собрание универсальных культурологических знаний, вполне можно рассматривать как культурологический ключ к формированию и развитию высококультурных людей и конкурентоспособного человеческого капитала во всем мире.