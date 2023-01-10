Представлены кадры со съемок фильма "Arşın mal alan" 1945 года

Вниманию общественности представлены кадры со съемок художественного фильма "Arşın mal alan" (1945 год), сообщает Day.Az.

Эти кадры представлены на YouTube-канале "AzTV Tarix". На них, наряду с актерами, также запечатлены те, кто работал над созданием фильма.

Напомним, что режиссеры фильма - Рза Тахмасиб и Николай Лещенко, операторы - Алисаттар Атакишиев и Мухтар Дадашев. Полнометражный художественный фильм "Arşın mal alan" был представлен зрителям первого октября 1945 года. Роль молодого купца Аскера в фильме исполнил народный артист СССР Рашид Бейбутов, образ Гюльчохры воплотила народная артистка Азербайджана Лейла Бадирбейли.

Данная кинокартина включена в список фильмов, объявленных государственным достоянием Азербайджанской Республики.