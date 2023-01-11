Представлен проект в честь юбилея Гусейна Джавида

Представлен проект "Aydın bir gecə idi" (Была светлая ночь), посвященный 140-летию со дня рождения видного поэта и драматурга Гусейна Джавида, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор проекта - литературовед и публицист, член Союза писателей Азербайджана, директор Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов. Автор музыки - оперный вокалист и композитор Ризван (Ридван) Садырханов. Проект снят на слова Гусейна Джавида. Исполняет солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балеты, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

Гусейн Джавид (Гусейн Абдулла оглы Расизаде) родился 24 октября 1882 года в Нахчыване. На протяжении всей творческой жизни всецело олицетворял единство философской мудрости и художественного совершенства, вписав яркие страницы в историю азербайджанской литературы. Гусейн Джавид создал новый стиль и форму психологической и философской драмы, оказал сильное влияние на формирование азербайджанской литературы XX века и развитие национального театра. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана. Гусейн Джавид отказывался отображать "достижения социализма", за что, подвергшись сталинским репрессиям, был сослан в Сибирь, где скончался 5 декабря 1941 года. Был похоронен в селе Шевченко Тайшетского района. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева в 1982 году произошло перезахоронение останков Гусейна Джавида на родине. Останки были перевезены на родину из далекой Сибири, а на его могиле в Нахчыване впоследствии был возведен грандиозный мавзолей. Были созданы Дом-музей Гусейна Джавида и Театр поэзии, также установлены памятники великому поэту в Баку и Нахчыване.