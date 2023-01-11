В Баку презентован фотоальбом, посвященный просветителю Омару Фаигу Неманзаде

В Национальном музее истории Азербайджана в Баку прошла презентация фотоальбома, посвященного видному представителю азербайджанской национальной печати, выдающемуся публицисту, просветителю и общественному деятелю Омару Фаигу Неманзаде (1872-1937), сообщили Trend в музее, передает Day.Az. Альбом "Омар Фаиг Неманзаде" составлен на основе музейной коллекции.

Мероприятие проведено в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 150-летнего юбилея Омара Фаига Неманзаде.

На мероприятии генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы отметила, что фонды Национального музея истории с каждым годом пополняются новыми материалами, отражающими различные страницы истории и культуры нашего народа.

"Фотографии Омара Фаига Неманзаде, вошедшие в новое издание музея, представляют интерес с точки зрения изучения истории того периода. На некоторых фотографиях отражены важные исторические события", - добавила академик.

Отметим, что в фотоальбом составлен исполнительным директором музея, доктором философии по истории, доцентом Фархадом Джаббаровым и правнучкой Омара Фаига Неманзаде - Ульвией Пепиновой. В издание вошли материалы, подаренные музею наследниками известного просветителя.

По словам Фархада Джаббарова, в альбом вошли фотографии не только Омара Фаига Неманзаде и членов его семьи, но и многих деятелей, внесших свой вклад в общественную жизнь, образование и просвещение Азербайджана.

Далее о жизни и деятельности Омара Фаига Неманзаде рассказали профессор Солмаз Рустамова-Тогиди, внук просветителя - Фуад Пепинов, правнучка Ульвия Пепинова и многие другие.

Омар Фаиг Неманзаде - видный представитель национальной общественной мысли, известен как один из основателей журнала "Молла Насреддин" и типографии "Гейрат".

Летом 2022 года наследниками Омара Фаига Неманзаде Национальному музею истории Азербайджана передано в дар более 30 ценных фотографий, связанных с жизнью и деятельностью известного педагога, литератора, публициста.