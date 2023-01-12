https://news.day.az/culture/1527716.html В США презентован документальный фильм о Шуше - ФОТО
В США презентован документальный фильм о Шуше - ФОТО
В США состоялась презентация документального фильма шведского фотографа, оператора Микаэля Силкеберга "Легенда о хары бюльбюле".
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США.
На презентации в Вашингтоне также присутствовали творческий коллектив фильма и режиссер Микаэль Силкеберг.
Фильм с размышлениями об азербайджанской литературе, музыке, искусстве мугама и уникальной природе был снят в Шуше.
Фильм рассказывает о музыке и литературе, об известных деятелях культуры, исторических личностях Шуши.
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