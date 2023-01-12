В США презентован документальный фильм о Шуше

В США состоялась презентация документального фильма шведского фотографа, оператора Микаэля Силкеберга "Легенда о хары бюльбюле".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США.

На презентации в Вашингтоне также присутствовали творческий коллектив фильма и режиссер Микаэль Силкеберг.

Фильм с размышлениями об азербайджанской литературе, музыке, искусстве мугама и уникальной природе был снят в Шуше.

Фильм рассказывает о музыке и литературе, об известных деятелях культуры, исторических личностях Шуши.