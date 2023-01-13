Любимые спектакли великого лидера Гейдара Алиева будут показаны в Центре Гейдара Алиева

24 февраля в Центре Гейдара Алиева в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, будет показан спектакль Джалила Мамедгулузаде "Мертвецы".

Как передает Day.Az, режиссер-постановщик и художник спектакля - народный артист Азер Паша Нематов. В постановке новой версии будет представлена музыка народного артиста СССР Гара Гараева.

В связи с объявлением 2023 года в нашей стране "Годом Гейдара Алиева" распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Центр Гейдара Алиева планирует проведение ряда проектов и мероприятий. А в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство" в Центре Гейдара Алиева запланирован показ ряда театральных постановок.

Билеты на спектакль "Мертвецы" можно приобрести в кассе Центра, на сайте iTicket.az , в торговых точках.