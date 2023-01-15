В программу фестиваля немого кино в Германии вошел азербайджанский фильм "Начало"

C 27 по 30 января в немецком городе Хайдельберг пройдет ежегодный интернациональный фестиваль немого кино в сопровождении живой музыки.

В этом году он проходит в 21-й раз. Отличие и уникальность этого фестиваля от других немецких фестивалей немого кино заключается в том, что для сопровождения фильма приглашаются музыкальные группы из разных стран. Основателем, организатором и вдохновителем этого необычного фестиваля является Хушанг Вахеди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на фестивале демонстрируются не только немые фильмы, но и игровые фильмы, в которых мало диалогов. При показе отключается звук, и новое живое музыкальное сопровождение в исполнении различных музыкантов раскрывает порой эти фильмы с совершенно новой стороны, так как музыканты привносят свое видение этих кинопроизведений, пропуская их через себя и подбирая в соответствии с этим музыкальные произведения.

В этом году на фестивале представлен и фильм из Азербайджана. Это картина режиссера Вагифа Бехбудова по сценарию Рустама Ибрагимбекова "Начало". Эту картину с глубоким философским содержанием будет сопровождать немецкий пианист Фридварт Геббельс.

На вопрос о том, что думает господин Геббельс об этом азербайджанском фильме, он ответил: "Хушанг Вахеди не только директор этого фестиваля, который постоянно находится в поиске новых интересных фильмов и лично отбирает их для фестиваля, но и хороший друг с всегда новыми идеями. Летом он побывал в Азербайджане, там его друг режиссер Шамиль Алиев предложил посмотреть этот короткометражный фильм. После возвращения он позвонил мне и предложил принять участие в фестивале как музыкант. Азербайджанский фильм мне очень понравился, так как его человеческое и философское содержание ново. На основе своих впечатлений и мыслей от этого фильма я написал новую музыку к нему. Так что на фестивале фильм будет показан с новой оригинальной музыкой".